كوريا الشمالية تحذر من الغبار الأصفر القادم من الصين

السبت، 24-10-2020
12:11 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذرت كوريا الشمالية
مواطنيها وطلبت منهم عدم الخروج من المنازل ، بسبب
الغبار الأصفر القادم من الصي
ن لافتة إلي أنه قد ينقل فيروس " كورونا
"
المسجد .
وقالت الصحيفة الكورية الشمالية
الرسمية ، رودونج سينمون ، أنه مع استمرار انتشار الإصابات بفيروس "
كورونا
" في جميع أنحاء العالم أصبحت الحاجة للتعامل مع الغبار الأصفر و اتخاذ
إجراءات شاملة أكثر أكثر أهمية .
جدير بالذكر أنه لا توجد أدلة تدعم الإدعاء بأن الفيروس قد ينتقل إلي كوريا
الشمالية من صحراء جوبي الواقعة علي بعد 199 كيلو متر .