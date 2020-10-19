الإثنين 19 أكتوبر 2020
توقيت مصر 19:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"كورونا" يُفجع "ماكرون" في زوجته

تطور هام بشأن لقاح كورونا في مصر

شخصية بارزة تخضع للحجر الصحي

شاهد.. رد فعل مفاجئ للأمير السعودي "النائم" منذ 15 عامًا

"كدابين".. "شوبير" يفتح النار على هؤلاء

الدولار يحقق مفاجأة ويرتفع بشكل كبير أمام الجنيه

سلاح مقاطعة المنتجات التركية ضد اردوغان.. هل ينجح؟!

تسليم 21 منزلًا للأهالي متضرري السيول

صادم..عمرو اديب يعلن عن كارثة بشأن مقاطعة المنتجات التركية

«بعيدة عنك وما اقدر آجي عندك».. رسالة مؤثرة من أحلام لزوجها القطري

"كورونا" يُفجع "ماكرون" في زوجته

cbe00016-9c5e-4e64-8e88-5dec290053c0_16x9_1200x676
ماكرون وزوجته
 
الإثنين، 19-10-2020 07:35 م الطيب حسين

دخلت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عزل ذاتي لمدة سبعة أيام بعد مخالطة شخص أثبتت الاختبارات إصابته بكوفيد-19.

جاء هذا بحسب بيان لمكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين.

وأضاف المكتب في بيان "بريجيت ماكرون خالطت الخميس الماضي شخصا أثبتت الاختبارات اليوم الإثنين إصابته بكوفيد-19، وتظهر عليه أعراض المرض".


وتابع قائلا "وفقا لتوصيات السلطات الصحية، ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام. ولا تظهر على بريجيت ماكرون أي أعراض للمرض في الوقت الحالي".

وأكد القصر الرئاسي الفرنسي، أن إدخال بريجيت ماكرون العزل الصحي لن يؤثر على جدول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لم يخالط مصابا عن قرب.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 876 ألفا و342 حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. رد فعل مفاجئ للأمير السعودي "النائم" منذ 15 عامًا

كورونا-السعودية-11-600x330

8487 مصاب بكورونا في السعودية

4bad88cd-79f8-44b4-b7f4-7b75554146d5

فيديو.. كويتية تدهس مصريًا تحت عجلات سيارتها

أخبار متعلقة

ارشيفية

معلومات صادمة يعلنها القضاء الفرنسي عن منفذ هجوم باريس

فيروس كورونا

ماكرون يكشف أضرار بالغة في فرنسا بسبب كورونا

a086c5e0-970d-40e6-bb2c-0a28f676c9fb

إعلان حظر التجوال في باريس

فيروس كورونا

قرارات صارمة من ماكرون للحد من انتشار كورونا بفرنسا

فيروس كورونا

فرنسا تعتزم فرض حالة طوارئ بسبب كورونا

ارشيفية

الأطباء تحذر.. موجة "كورونا" الثانية أسرع مما توقعنا