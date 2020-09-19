كورونا يفتك بدولة أوروبية

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السبت، 19-09-2020 07:57 م الطيب حسين
أعلنت بريطانيا، السبت، عن تسجيلها 4422 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي جديد للحالات اليومية منذ 8 مايو الماضي.





وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة أصدرتها اليوم، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4422، ليصل إلى مستوى 390358 حالة.


وتعتبر الحصيلة اليومية الجديدة الأكبر من نوعها منذ يوم 8 مايو، وتؤكد استمرار زيادة هذا المؤشر الذي بلغ يوم 17 سبتمبر 3395 حالة، وفي 18 سبتمبر 4322.


كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 27 وفاة جديدة، مقابل 21 في إحصائية 17 سبتمبر و27 يوم 18 سبتمبر، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في بريطانيا إلى 41759 شخصا.


وتشهد بريطانيا خلال أسابيع أخيرة ارتفاعات حادة جديدة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض الإجراءات الاحترازية حتى إعلان الإغلاق العام الجديد.


وفي هذا السياق اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد في بلاده "أمر لا مفر منه"، مؤكدا أن حكومته تدرس كل الإجراءات المحتملة بينها فرض إغلاق جديد.

 

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