الإثنين 21 سبتمبر 2020
توقيت مصر 23:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الكشف عن سبب نفوق مئات الفيلة الإفريقية بشكل غامض

زوجة محمود علاء في رسالة غامضة: "كفاية قلة أصل"

رئيس لبنان يحذر :« رايحين على جهنم»

منع وغرامة.. اتحاد الكرة يفاجئ مرتضى منصور بقرار صادم

والد محمد علي يوجه له رسالة مفاجئة

قطر وتركيا تفاجآن أسرة أحمد زكي بهذا الطلب

الفضاء ينتظر مواطني دولة خليجية

بيان من "الداخلية" الكويتية عن فتاة "الفيديو المخل"

نزيف حاد للدولار.. أسعار اليوم تصدم العملاء

بث مباشر.. مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا

كورونا يفتك بإيران

1-1328356
كورونا يفتك بإيران
الإثنين، 21-09-2020 09:44 م الطيب حسين
قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن عدد الإصابات بفيروس كورونا زاد بواقع 3341 إصابة خلال الـ24 الماضية، وهو أعلى معدل إصابات يومي منذ أوائل يونيو.

وأضافت، سيما سادات لاري، إن 177 توفوا في إيران خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الرسمي للوفيات إلى 24478 ، وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 425481.

كما أشار بيان وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 361523 شخصا، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3.773.300.

ولفت بيان الوزارة إلى أن 29 إقليما (من أصل 31 إقليما إيرانيا) لا تزال في وضع صحي خطير، و24 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا. وهناك 5 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

إقرأ ايضا

5f68e5984c59b71e03154d8e

50 ألف إصابة بـ"كوورنا" في التشيك

5f68bd3f423604226e262851

الكشف عن سبب نفوق مئات الفيلة الإفريقية بشكل غامض

فيروس كورونا

فرنسا تفرض قيودًا قاسية على ليون بسبب كورونا

أخبار متعلقة

000_363055_highres

بخطة طارئة مدارس ووهان الصينية تستأنف نشاطها

يضع الكتاب في الميكرويف خوفًا من كورونا

تسجيل رقم كبير في إصابات فيروس كورونا بالعراق

ارشيفية

كارثة جديدة في إيران بسبب " كورونا "

ارشيفية

بعد تفشي " كورونا" .. إجراءات جديدة من فرنسا

ترامب

ترامب يحدد موعد القضاء علي " كورونا" في الولايات المتحدة

كورونا

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالعراق