كورونا يجبر دولة عربية على فرض حظر تجوال في أنحاء البلاد

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فيروس كورونا
أرشيفية
 
الإثنين، 19-10-2020 01:25 م وكالات- الدويني فولي
أمر رئيس وزراء تونس، هشام المشيشي، بفرض حظر التجول في أنحاء البلاد اعتبارا من غد الثلاثاء مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي بيان لرئاسة الحكومة، أعطى رئيس الوزراء هشام مشيشي "إذنا لكافة الولاة بإعلان حظر التجول بمناطقهم انطلاقا من يوم الغد"، وذلك في وقت سجلت في تونس أكثر من 5700 إصابة بكورونا في الفترة من 13-16 أكتوبر الجاري.

وأوضح البيان أنه خلال اجتماع في قصر القصبة الحكومي بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية وتمت مناقشة "الوضع الأمني بالبلاد".
يأتي هذا القرار المفاجئ بالتزامن عودة المقاهي في تونس إلى العمل واستقبال الزبائن عبر استخدام الكراسي والطاولات، بعد توقف بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب تفشي وباء كورونا.

وقالت قناة "نسمة" التونسية إن المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي في ولايات تونس الكبرى عادت إلى استغلال الكراسي والطاولات، وذلك باستغلال 30 في المئة من طاقة الاستيعاب داخل الفضاءات المغلقة، و50 في المئة من طاقة الاستيعاب في الفضاءات المفتوحة.

يشار إلى أنه قد تم عقد جلسة عمل للنظر في مطالب أصحاب المقاهي والمطاعم حول إمكانية الترخيص لهم باعادة استغلال  50 في المئة من  الكراسي والطاولات، وذلك من قبل ولاة إقليم تونس الكبرى، السبت الماضي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
 

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