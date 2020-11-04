كورونا يتوحش في دولة عربية

الأربعاء، 04-11-2020
09:43 م
الطيب حسين
سجلت السلطات اللبنان
ية، أرقامًا كبيرة للإصابات بفيروس كورونا
المستجد اليوم الأربعاء.
وأعلنت الصحة اللبنان
ية تسجيل 1888 إصابة جديدة بفيروس كورونا
المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 87097 حالة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنه "تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 676"، مشيرةً إلى أنّ "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 821، من بينها 242 في العناية المركّزة".
وأكدت أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة المحليّة الّتي أُجريت وصل إلى 14814 فحصًا، فيما أُجري 823 فحصًا في مطار بيروت الدولي".