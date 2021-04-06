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" كورونا" تجبر البيت الأبيض علي اتخاذ هذا القرار العاجل

البيت الابيض
البيت الابيض
 
الثلاثاء، 06-04-2021 10:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
أجبرت جائحة " كورونا" البيت الأبيض علي اتخاذ قرار عاجل بإلغاء مسابقة دحرجة بيض الفصح للعام الثاني علي التوالي  .
و ألقي الرئيس الأمريكي جو بايدن كلمة أمس الاثنين من البيت الأبيض احتفالا بالعطلة مع زوجته جيل بايدن وأرنب عيد الفصح الشهير يقف إلي جوارهم ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و قال بايدن في كلمته أنه يتطلع إلي أن يفرح العام القادم البيت الأبيض بالموسم مرة أخري وأنه ستكون هناك مسابقة دحرجة بيض عيد الفصح مرة أخري .
وجدير بالذكر أن الشخص الذي تقمص شخصية الأرنب الأسطوري كان مستشار الرئيس العسكري ، ليفتنانت كولونيل براندون وستلينج ، من سلاح الجو الأمريكي .
 

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