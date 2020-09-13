كورونا.. إسرائيل تفرض إغلاقا كاملا لمدة 3 أسابيع

الأحد، 13-09-2020
11:39 م
المصريون ووكالات
صادقت الحكومة الإسرائيل
ية، الأحد، على فرض إغلاق كامل في البلاد، اعتبارا من الجمعة المقبل، في إطار محاربة تفشي فيروس كورونا
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وذكرت قناة "كان" الرسمية أنّه "سيتم فرض إغلاق عام لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارًا من الجمعة المقبل الساعة 2 ظهرًا بتوقيت تل أبيب".
ويشمل الإغلاق تعطيل جهاز التعليم كليا، والعمل في القطاعين الخاص والعام بنسبة كبيرة، للحد من تفشي الجائحة.
وحذّر وزراء بينهم وزيرا السياحة "أساف زامير" والاقتصاد "عمير بيرتس" من خطورة فرض الإغلاق على الاقتصاد.
وقال بيرتس، إن كلفة الإغلاق على الاقتصاد تتجاوز 20 مليار شيكل (5.82 مليارات دولار)، بحسب هيئة البث الرسمية.
بدوره، هدد وزير الإسكان والبناء "يعقوب ليتسمان" (من التيار الديني) بالاستقالة، حال فَرْض الإغلاق خلال فترة الأعياد اليهودية القريبة.
وتبدأ الأعياد برأس السنة العبرية في 18 من الشهر الجاري، مرورا بـ "يوم كيبور" في 27 من ذات الشهر.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، عادت إسرائيل
لتسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين، رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة.
والأسبوع الماضي، كسرت إسرائيل
حاجز الـ4 آلاف إصابة يومية، كما تعتبر إسرائيل
الأعلى في العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد السكان.
وسجلت إسرائيل
3191 إصابة و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفا و759 إصابة، بينها 1108 وفاة. -