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كورونا.. إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابة في العالم نسبة لعدد السكان

كورونا - إسرائيل
كورونا - إسرائيل
 
السبت، 05-09-2020 06:21 م خالد الشرقاوي

سجل الاحتلال الإسرائيلي أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا في العالم بالنسبة لعدد السكان، حيث بلغ معدل الإصابات في اليوم لكل مليون مقيم فيها 199.3 شخص.
ووفق أرقام نقلتها القناتان "12 و13" الإسرائيليتان، عن بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد أظهرت الأرقام أن متوسط عدد الإصابات بالعدوى الجديدة في اليوم في إسرائيل بلغ (حتى 2 سبتمبر)، 199.3 حالة لكل مليون مقيم خلال 24 ساعة، متجاوزة بذلك البرازيل (188 إصابة جديدة في اليوم لكل مليون شخص) ، وإسبانيا (178) ، والولايات المتحدة (129) وفرنسا (80).
في غضون ذلك، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع فرض إجراءات الإغلاق في أكثر من 30 مدينة صنفت "حمراء" بالنسبة لوباء كورونا، بدءا من يوم الاثنين.
تشمل القيود التي هي قيد المناقشة في الكابينيت، حظر الدخول والخروج، وإبقاء السكان على مسافة 500 متر من منازلهم، ووقف وسائل النقل العام، وإغلاق الأعمال غير الأساسية وجميع المدارس، باستثناء دور الحضانة وبرامج التعليم الخاص.
تجدر الإشارة، إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل وصل حتى اليوم إلى 125260 إصابة، منها 985 حالة وفاة و99478 حالة شفاء.

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