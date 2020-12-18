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كلمات مؤثرة من الملك سلمان وولي العهد عن ضحايا تحطم مروحية الجزائر

الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد
 
الجمعة، 18-12-2020 09:23 ص متابعات- أمينة عبد العال
نعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ضحايا تحطم المروحية التابعة للبحرية الجزائرية بكلمات مؤثرة في برقية بعثها إلي الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  عبد المجيد تبون .
و قال الملك سلمان في برقيته :" علمنا بنبأ تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية ، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب".
في سياق متصل بعث زلي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع برقية عزاء ومواساة قال فيها :" نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب".
جدير بالذكر حادث تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية  قبالة ميناء بوهارون في تيبازة قرب العاصمة أسفر عن وفاة 3 ضباط .
 

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