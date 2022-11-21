الإثنين 21 نوفمبر 2022
توقيت مصر 17:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم (بدون تقطيع)

بعد 10 سنوات في المنفى.. قرار من الرئيس بشأن محمد عثمان الميرغني

حكم رادع.. الإعدام للمتهم بـ «زنا المحارم» في المنصورة

رونالدو يعقد مؤتمرًا صحفيًا مفاجئًا في قطر.. وهذا ما قاله عن «ميسي»

علاء مبارك يهاجم قطر ويعلق على حضور «السيسي» افتتاح بطولة كأس العالم

تصريح مفاجئ من «أردوغان» على مصافحة الرئيس السيسي في قطر

مفتوح الصدر.. رانيا يوسف تحدث ضجة بفستانها في مهرجان القاهرة السينمائي(صور)

كلب ضال يعقر وزيرًا بدولة عربية في منطقة حساسة

هزت الكويت.. حكم نهائي ضد كويتي أنهى حياة شقيقته بطريقة بشعة

ممرضة مستشفى كفر الشيخ.. سقطت من السادس على رأس رجل أمن فمات وعاشت هي!

ADS
 

كلب ضال يعقر وزيرًا بدولة عربية في منطقة حساسة

df19ac61f0c1c7c784a2d0d5924194d799156cab-110121203622
كلب
Native
Teads
الإثنين، 21-11-2022 12:22 م

بعد تعرضه لعضة من كلب ضال في منطقة حساسة، قرر وزير الشغل المغربي السابق، عبدالسلام الصديقي، رفع دعوى قضائية ضد مجلس مدينة طنجة.

وقال الوزير السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إنه تعرض لعضة كلب وسط مدينة طنجة يوم الخميس الماضي، واضطر للذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضح الصديقي أنه حذر سابقا من مشكلة الكلاب الضالة، مؤكدا أنها تتطلب حلا سريعا مادام الأمر يتعلق بحياة المواطن وسلامته.

وأشار الوزير السابق إلى أنه قرر اللجوء إلى القضاء، مضيفا: "من غير المعقول ان تترك الأمور كما هي، حيث تملأ الحيوانات المفترسة الشوارع الرئيسية في المدينة.
 

إقرأ ايضا

637b5c2342360428f8505e9b

بعد 10 سنوات في المنفى.. قرار من الرئيس بشأن محمد عثمان الميرغني

download

هزت الكويت.. حكم نهائي ضد كويتي أنهى حياة شقيقته بطريقة بشعة

ج

أول ظهور للشيخة موزة والدة أمير قطر في كأس العالم.. كيف بدت؟