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"كلاهما مُر".. إسرائيل تعلن عن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورًا

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"كلاهما مُر".. إسرائيل تعلن عن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورًا

الثلاثاء، 05-12-2023 09:39 ص


قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، عوفير جندلمان، اليوم الإثنين، إن الحرب يمكن أن تنتهي اليوم بشرطين: إذا أطلقت حماس سراح جميع الرهائن، واستسلمت حركة حماس وانحلت.

 

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جندلمان، إنه "إذا استمرت حماس في القتال، فيجب أن يعلم سكان غزة أن حماس لا تهتم بمصيرهم".

 

وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي بدأت عملياتها في جنوب قطاع غزة اليوم… حماس تفضل الاستمرار في احتجاز الرهائن.. وهذا يأتي على حساب سكان غزة ”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الكلفة الأولية للحرب على قطاع غزة بلغت 51 مليار دولار صعودًا من تقديرات سابقة وصلت لـ44 مليار دولار.

 

وكان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، التقى اليوم الاثنين، مع رئيس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ماتياس كورمان، وأخبره أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويمكنه تلبية مطالب الحرب المستمرة مع حماس.

 

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال كوهين: "دخلت إسرائيل الحرب في غزة في وضع اقتصادي قوي ولديها القدرة على تقديم أفضل استجابة لاحتياجات الاقتصاد".

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