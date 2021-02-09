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كشف حقيقة طرد دول أوربية لدبلوماسيين من روسيا

الاتحاد الاوربي
الاتحاد الاوربي
 
الثلاثاء، 09-02-2021 11:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت العديد من الدول الأوربية منها ألمانيا وبولندا و السويد ، أن دبلوماسي روسيا ببلادهم غير مرغوب فيهم ، ردا علي قرار موسكو الأسبوع الماضي بطرد دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوربي الثلاث .
وجاء ذلك بعد اتهام روسيا لدبلوماسيين من السويد وبولندا وألمانيا بحضور تجمع حاشد لدعم زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، الخصم السياسي الأكثر شهرة للرئيس فلاديمير بوتن.
في سياق متصل دونت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي على تويتر قائلة: "أبلغنا السفير الروسي بأنه طُلب من شخص من السفارة الروسية مغادرة السويد،  هذا رد واضح على القرار غير المقبول بطرد دبلوماسي سويدي كان يؤدي مهامه فقط".
فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية إن قرار روسيا بطرد الدبلوماسيين الأوروبيين "غير مبرر بأي شكل من الأشكال"، مصرة على أن موظف السفارة الألمانية كان يتصرف في إطار حقوقه بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية "ليطلع نفسه على التطورات في الموقع ، مضيفة أن القرار تم اتخاذه بالتنسيق الوثيق مع بولندا والسويد والسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي.
أما وزارة الخارجية البولندية  فغردت على تويتر قائلة إنه "وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل"، فإنها تعتبر "الدبلوماسي الذي يعمل في القنصلية العامة في بوزنان شخص غير مرغوب فيه".
 

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