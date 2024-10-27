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كتبها بخط يده.. الكشف عن وصية "السنوار" قبل استشهاده (صور)

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الأحد، 27-10-2024 02:09 م

 

نشرت صحيفة "القدس" رسائل مكتوبة بخط اليد قيل إنها الوصايا الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد يحيى السنوار الذي اغتالته إسرائيل، وفيها تفاصيل مثيرة عن الأسرى في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "القدس"، تتضمن الوثائق السرية توجيهات لمقاتلي الحركة من أجل تأمين المحتجزين الإسرائيليين، وأسماء 11 محتجزا، وأرقاما مبعثرة حول أعدادهم وجنسهم وأعمارهم.

واستهل السنوار الوثيقة الأولى بالآية رقم 4 من سورة محمد، وجاء فيها (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) التي تعني حسب مراجع التفسير: "فإذا أسرتموهم بعد الإثخان، فإما أن تمنّوا عليهم بعد ذلك بإطلاقكم إياهم من الأسر، وتحرروهم بغير عوض ولا فدية، وإما أن يفادوكم فداءً بأن يُعطوكم من أنفسهم عوضاً حتى تطلقوهم، وتخلوا لهم السبيل".

 

الوثيقة الأولى

وحث السنوار في الوثيقة الأولى مقاتلي حركة "حماس" المعنيين بهذه التوجيهات على "الحرص على حياة أسرى العدو وتأمينهم، باعتبارهم ورقة ضاغطة بأيدينا". وأضاف: "إن واجب فك أسرانا لا يتم إلا بحراسة أسرى العدو، وإن أجر تحرير الأسرى يسجل لصالح المجاهدين".

 

وتضمنت الوثيقة الثانية إحصاءات لعدد المحتجزين الإسرائيليين، مع بعض التفصيل حول أعمارهم، وفيما إذا كانوا عسكريين أو مدنيين أو صغارا أو كبارا في السن.

 

الجزء الأول لم يحدد المنطقة وفيه:

 

5 رجال فوق الستين.

 

10 رجال تحت الستين.

 

3 جنود.

 

3 نساء تحت الأربعين- وضع علامة "إكس"، أي أنهن شُطبن.

 

4 نساء فوق الأربعين.

 

المجموع: 25-3 = 22

 

الوسطى

 

6 زي عسكري.

 

12 احتياط- أكبر واحد عمره 53.

 

7 صغار سن غير محسوبين 21-27.

 

المجموع: 25

 

رفح

 

2 رجال فوق الستين والسبعين.

 

4 بدو (55 سنة، ابنه 18-22).

 

39+ 10+ 2= 51

 

غزة

 

7 جنود ومجندات (6 ذ +1 ث).

 

3 جنود احتياط.

 

4 صغار في السن.

 

1 كبير في السن (66 سنة).

 

1 عربي بدوي.

 

المجموع: 14

 

 

الوثيقة الثانية

أما الوثيقة الثالثة، فتضمنت قائمة بأسماء أسيرات من الإناث معظمهن من كبيرات السن:

 

1- نيلي إلياهو مارجليت، أنثى، 41، ممرضة.

 

2- تامار شالوم متيزجر، أنثى، 78.

 

3- ريمون ناحوم كيرشت، أنثى، 36، مريضة.

 

4- إيلينا يوليان توربانوف، أنثى، 50، روسية.

 

5- نورالين بابديلا، أنثى، 60، فلبينية/ إسرائيلية.

 

6آيرينا تاتيم، أنثى 73، روسية.

 

7بيتين لتيين يهودا، أنثى، 49، أمريكية.

 

8- ميراف بن يامين تال، أنثى، 53.

 

9عداة مردخاي سجيئ أنثى، 75.

 

10أوفيليا روثمان، أنثى، 77.

 

11دتيزا هيمان، أنثى، 84.

 

الوثيقة الثالثة

وقُتل يحيى السنوار زعيم حركة "حماس" والعقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر 2023، يوم الأربعاء 16 أكتوبر، عن عمر ناهز 61 عاما، إثر اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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