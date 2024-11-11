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"كتائب القسام" تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر

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الإثنين، 11-11-2024 02:22 م

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" تمكن مقاتليها من استهداف قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا بقذيفة مضادة للأفراد، والإجهاز عليهم من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة.

 

"كتائب القسام" تعلن الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر

 

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" تمكن مقاتليها من استهداف قوة إسرائيلية قوامها 15 جنديا بقذيفة مضادة للأفراد، والإجهاز عليهم من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة.

وقالت القسام في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديا بقذيفة RPG مضادة للأفراد، والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال القطاع".

وفي بيان منفصل أكدت "القسام" أن "مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال.. الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بيت قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال القطاع".

وكما أشارت إلى "استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي الياسين 105 وتاندوم واستهداف جرافة عسكرية بعبوة رعدية قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع".

وأضافت "كتائب القسام" أنها "بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى دكت قوات العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، كما دكت "قوات العدو داخل موقع الرشيد للقيادة والسيطرة بعدد من صواريخ رجوم وقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان الأحد، إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر جديدة ضد العائلات خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 51 شهيدا و164 مصابا إلى المستشفيات".

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، مما يصعب على فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت: "بذلك، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 43603 شهداء و102929 مصابا".

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