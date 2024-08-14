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"كانت قهوته ساخنة" قائد فرقة بجيش الاحتلال: كنا على بعد خطوات لاعتقال السنوار

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"كانت قهوته ساخنة" قائد فرقة بجيش الاحتلال: كنا على بعد خطوات لاعتقال السنوار

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الأربعاء، 14-08-2024 11:10 ص

 

 

كشف قائد الفرقة 98 في جيش الاحتلال الإسرائيلي دان غولدفوس، عن تفاصيل جديدة بشأن محاولة قواته اعتقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار.

وقال "غولدفوس" في تصريحاته لقناة 12 الإسرائيلية إنهم كانوا على بُعد أمتار ودقائق من تحقيق الهدف.

 وتابع : "كنا في موقع قريب جداً، وصلنا إلى المجمع تحت الأرض الذي كان يختبئ فيه السنوار، عثرنا على كميات كبيرة من المال، وكانت القهوة لا تزال ساخنة، فيما كانت الأسلحة مبعثرة في المكان."

ويذكر أن "غولدفوس" صرح سابقًا أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن في أكثر من مناسبة عن اقترابه من السنوار، الذي يُلقب بـ "الرجل الحي الميت"، إلا أنه تمكن من الإفلات في كل مرة.

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