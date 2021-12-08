كاميرا مراقبة تفضح خليجي أثناء هتك عرض طفلة أجنبية عمرها 10 سنوات

الأربعاء، 08-12-2021
10:37 ص
وثقت كاميرا مراقبة جريمة غير أخلاقية ارتكبها خليجي
في الكويت
، بحق طفلة
أوروبية عمرها 10 سنوات في حوش إحدى العمارات بعد استدراجها.
وفي التفاصيل، فإن وافدة أوروبية تقدمت إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة
حولي بالكويت
، وبرفقتها طفلة
تبلغ من العمر عشر سنوات، وأبلغت الأمنيين أن ابنتها
أبلغتها بتعرضها لهتك العرض من قبل شخص مجهول الهوية في العمارة التي يسكنونها،
حيث قام باستدراجها خلال لهوها في حوش العمارة، ثم سحبها بعيداً عن الأنظار وفعل
فعلته، وسُجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وأفاد مصدر أمني لصحيفة «الراي» بأن «عناصر المباحث أداروا دفة التحري،
واطلعوا على ما وثقته كاميرات المراقبة المثبتة في الموقع، حتى توصلوا إلى شكل
الجاني، وبعد البحث عنه تمكنوا من التوصل إليه وضبطه، وبالتدقيق على هويته اتضح
أنه خليجي
، وبالتحقيق معه أنكر في بادئ الأمر، ما اضطرهم إلى عرضه على الضحية في
طابور عرض قانوني فتعرفت عليه وأقر بفعلته، وتم حجزه على ذمة قضية تمهيداً لإحالته
إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية ضده».