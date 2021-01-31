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كارثة «نيباه».. فيروس صيني جديد يهدد العالم

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الصين
 
الأحد، 31-01-2021 09:28 ص

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا حذرت خلاله من تفشي فيروس نيباه في الصين . مشيرة إلى أنه يمكن أن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.
وحسب “روسيا اليوم” قالت جاياسري آير المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية: “فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا، جائحة نيباه يمكن أن تندلع في أي لحظة، يمكن أن يكون الوباء العالمي التالي”.
ووفقا للتقرير يعاني المصابون بعدوى فيروس نيباه من حمى وسعال وصداع وآلام بطن وغثيان وقيء ومشاكل في البلع وعدم وضوح الرؤية. ويدخل حوالي 60% من المرضى المصابين بالفيروس في حالة غيبوبة يصبحون فيها بأمس الحاجة إلى مساعدة في التنفس، فضلا عن التهاب وتورم الدماغ.

والوباء مصدره هو خفافيش الفاكهة حيث ارتبط تفشي المرض في بنغلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر. ويتراوح معدل الوفيات به من 40% إلى 75% .
وينتقل الوباء من الخفافيش إلى الحيوانات والبشر، ويمكن أن ينتقل أيضا من شخص لآخر عن طريق اللعاب، ولا توجد في الوقت الحالي أي أدوية أو لقاحات لهذا المرض.
 

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