كارثة مفاجئة تجتاح الصين وتخلف قتلى ومصابين

الأحد، 23-05-2021
10:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تعرضت الصين
لعاصفة
فجائية أودت بحياة 20 شخص علي الأقل خلال المشاركة في
ماراثون
جبلي لمسافة 100 كيلومتر .
و أعلنت السلطات الصين
ية في مدينة بايين بمقاطعة غانسو
في شمال غرب الصين
إنّ "عاصفة
مفاجئة" تخلّلها تساقط أمطار جليدية ورياح
عاتية ضربت جزءاً من مسار هذا الماراثون
امس السبت، ممّا أسفر عن مقتل 20 شخصاً في
حين لا يزال شخص آخر مفقوداً.
جدير بالذكر أن حصيلة
سابقة أوردتها وكالة أنباء الصين
الجديدة الرسمية "شينخوا" أفادت بسقوط
16 قتيلاً وخمسة مفقودين بسبب "طقس سيّئ ضرب المنطقة خلال السباق".