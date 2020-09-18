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كارثة في مركب لمهاجرين غير شرعيين قرب الجزائر

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 18-09-2020 11:06 ص متابعات- الدويني فولي
ألعنت السلطات الجزائرية أن قارب للهجرة غير الشرعية انقلب صباح أمس وعلي متنه 15 شخص ، توفي منهم 4 أشخاص و إنقاذ 5 و جاري البحث عن 6 آخرين .
و أشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن خفر السواحل أنقذوا 5 أشخاص بعد أن أنقلب بهم القارب الذي كانوا علي متنه بهدف الهجرة الغير شرعية بعرض البحر علي بعد 3 أميال بحرية من بلدة ساحلية تبعد 90 كيلو متر شرق مستغانم .
وكانت خفر السواحل تمكنت من اعتراض قارب تقليدي الصنع كان علي متنه 16 شخص علي بعد 10 أميال بحرية من بلدة ساحلية ، وبحسب الوكالة فإن تم اعتقالهم جميعا إلي جانب الـ 4 أفراد الذين تم إنقاذهم بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية .
 

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