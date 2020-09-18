كارثة في مركب لمهاجرين غير شرعيين قرب الجزائر

الجمعة، 18-09-2020
11:06 ص
متابعات- الدويني فولي
ألعنت السلطات الجزائر
ية أن قارب للهجرة غير الشرعية انقلب صباح أمس وعلي
متنه 15 شخص ، توفي منهم 4 أشخاص و إنقاذ 5 و جاري البحث عن 6 آخرين .
و أشارت وكالة الأنباء الجزائر
ية الرسمية أن خفر السواحل
أنقذوا 5 أشخاص
بعد أن أنقلب بهم القارب الذي كانوا علي متنه بهدف الهجرة الغير شرعية بعرض البحر
علي بعد 3 أميال بحرية من بلدة ساحلية تبعد 90 كيلو متر شرق مستغانم .
وكانت خفر السواحل
تمكنت من اعتراض قارب تقليدي الصنع كان علي متنه 16 شخص
علي بعد 10 أميال بحرية من بلدة ساحلية ، وبحسب الوكالة فإن تم اعتقالهم جميعا إلي
جانب الـ 4 أفراد الذين تم إنقاذهم بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير
شرعية .