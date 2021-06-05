كارثة في البرازيل بسبب غابات الأمازون

السبت، 05-06-2021
10:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت حكومة البرازيل
أن موسم الجفاف القادم سيشهد المزيد من تآكل الغابات
في منطقة الأمازون البرازيل
ية زيادة عن العام الماضي .
وأِارت الحكومة في بيانها الذي تداولته الصحف المحلية والعالمية إلي أن المنطقة التي أزيلت منها الغابات في مايو، والتي
تم تحديدها بناء على صور التقطتها أقمار اصطناعية، بنسبة 41% مقارنة بالشهر نفسه من
عام 2020، وفقًا لبلاغات يومية جمعها نظام مراقبة تابع للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء.
ويعتبر هذا البيان مؤشر رئيسي موثق لبيانات أكثر شمولا تصدر نهاية العام ،
ويعتبر شهر مايو بداية موسم الجفاف في منطقة الأمازون ويزداد فيه تآكل الغابات،
وقد وصل تآكل الغابات الشهري إلى 1180 كيلومترا مربعا، وهو أكبر
تآكل في شهر مايو على مدار خمس سنوات، كما تصدرت إحصائيات أبريل ومارس جميع القراءات
السابقة لهذين الشهرين منذ بدء إصدار الإحصائيات في 2015.
في سياق متصل يجرى
تحقيق منفصل فيما إذا كان وزير البيئة ريكاردو ساليس قد عرقل مصادرة أخشاب أشجار قطعت
بالمخالفة للقانون، الأمر الذي نفاه الوزير في كلتا الحالتين.