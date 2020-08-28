الجمعة 28 أغسطس 2020
توقيت مصر 15:02 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إعلامي عن غرامة انتخابات الشيوخ : الناس اللى على باب الله هتدفع إزاى

نهاية مروعة لمسن في نزهة مع أسدين

الكهرباء: الرئيس السيسي شدد علي هذا الأمر

إلهام شاهين: نور الشريف كان هيقتلني

في حالة فوزه بالانتخابات.. " ترامب" يعد بإرسال المرأة الأمريكية إلي القمر

التحالف يسقط طائرة مفخخة باتجاه المنطقة الجنوبية

كارثة جديدة في إيران بسبب " كورونا "

عامل بعد قتل والده: شربت الشاي جنب الجثة

داعية: اللي تنفق عليه زوجته مش راجل

صورة لوزير الشباب الموريتاني تثير ضجة علي مواقع التواصل

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

كارثة جديدة في إيران بسبب " كورونا "

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 28-08-2020 02:06 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس اتحاد نساجي السجاد الإيراني ، محمد علي زرينة ، أن صادرات إيران من السجاد العجمي اليدوي الشهير تقلصت بحدة خلال السنوات الماضية وتفاقمت المشكلة أكثر بسبب فيروس " كورونا" .
و أضاف أن تفشي " كوفيد – 19 " أوقفها تماما ووصلت صادرات السجاد اليدوي حاليا إلي صفر ، لافتا إلي أن صادرات إيران من السجاد كانت تبلغ نصف مليار دولار سنويا إلي دول العالم ، وتقلص حجم الصادرات إلي سبعين مليون دولار فيما تدني حتى الصفر خلال العام الحالي بسبب " كورونا" .
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة و ألمانيا و إيطاليا و الإمارات من الدول الأولي المستوردة للسجاد الإيراني اليدوي .
 

إقرأ ايضا

مرفأ طرابلس

الحريري يطالب بهذه الإجراءات لحل الأزمة

ارشيفية

اتهام لبرلماني روسي بتلقي رشوة 3 مليار روبل

الرئيسالامريكي

في حالة فوزه بالانتخابات.. " ترامب" يعد بإرسال المرأة الأمريكية إلي القمر

 

أخبار متعلقة

إيران- كورونا

إصابات كورونا في إيران تتخطى 363 ألفًا

كورونا إيران

إيران تسجل 2245 إصابة جديدة بكورونا

ارشيفية

الصحة الإسرائيلية تحذر من كارثة في " أغسطس الأسود"

الصحة السعودية- كورونا

السعودية تكشف سبب عودة ارتفاع إصابات كورونا

ارشيفية

زلزال بقوة 5.1 درجة ريختر يضرب إيران

ارشيفية

إيران تطلق تحذير عالمي من النووي السعودي