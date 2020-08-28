الجمعة، 28-08-2020
02:06 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن رئيس اتحاد
نساجي السجاد الإيران
ي ، محمد علي زرينة ، أن صادرات إيران
من السجاد العجمي اليدوي
الشهير تقلصت بحدة خلال السنوات الماضية وتفاقمت المشكلة أكثر بسبب فيروس "
كورونا
" .
و أضاف أن تفشي
" كوفيد – 19 " أوقفها تماما ووصلت صادرات السجاد اليدوي
حاليا إلي صفر
، لافتا إلي أن صادرات إيران
من السجاد كانت تبلغ نصف مليار دولار سنويا إلي دول
العالم ، وتقلص حجم الصادرات إلي سبعين مليون دولار فيما تدني حتى الصفر خلال
العام الحالي بسبب " كورونا
" .
جدير بالذكر أن
الولايات المتحدة و ألمانيا و إيطاليا و الإمارات من الدول الأولي المستوردة
للسجاد الإيران
ي اليدوي .