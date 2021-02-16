كارثة جديدة تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية

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عاصفة ثلجية في الحديقة المركزية في الولايات المتحدة
عاصفة ثلجية في الحديقة المركزية في الولايات المتحدة
 
الثلاثاء، 16-02-2021 10:57 ص متابعات- أمينة عبد العال
تتعرض الولايات المتحدة لموجة برد غير مسبوقة منذ بداية الأسبوع مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلي انخفاض حاد في درجات الحرارة حتى في الولايات المتحدة مثل تكساس .
و تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلي الساحل الغربي سقوط أمطار متجمدة وثلوج و هبوب عاصفة ثلجية ، كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاع في درجة الحرارة ، حسبما نشرت " سامي نيوز " .
جدير بالذكر أن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ذكرت أن أكثر من 150 مليون أمريكي في مكان تم فيه التحذير من الصقيع أو هبوط أو من هطول الأمطار المتجمدة ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية .
 

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