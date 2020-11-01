كاتب سعودي شهير: قوارض تدمر الوطن بمنتهى الغباء

الأحد، 01-11-2020
05:17 م
أعرب الكاتب السعودي تركي الحمد
، عن سعادته جراء الحملات التي تستهدف الفساد في بلاده.
وقال عبر "تويتر" إن الفساد يدمر مستقبل البلد والأجيال القادمة، معربًا عن شكره لولي العهد محمد بن سلمان
لمحاربته الفساد.
وكتب: "أشعر بسعادة وأنا أتابع الحملة على الفساد والمفسدين في وطني،فالفاسد يظن نفسه ألمعيا،بينما هو يدمر مستقبل وطن وأجيال،وهذا منتهى الغباء،فهو يدمر نفسه واهله حقيقة".
وتابع: "ما يجري حاليا هو تنظيف الوطن من القوارض التي انهكته،فشكرا سمو الأمير محمد،فقد آن أوان التنقية من أجل أجيال قادمة".