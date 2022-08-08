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قيادي إماراتي يوجه دعوة للدول العربية التي لها علاقة مع إسرائيل: أعيدوا تقييم الموقف

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ضاحي خلفان
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الإثنين، 08-08-2022 01:08 م

وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، دعوة إلى كل الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان في سلسلة تغريدات: "دعوتي من القلب لكل الدول العربية التي لها علاقات مع اسرائيل ان تجتمع لتقييم الموقف من جديد..على اسرائيل ان تكون جادة في السلام والاحترام..وإلا فلا".

وأضاف خلفان : "نؤيد ان تكون لنا علاقات مع اسرائيل، ولكن نرفص رفضا باتا أن تستمر هذه العلاقة مع نكران اسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته".

 وأردف: "يجب ألا تتاجر اسرائيل بعلاقات التعاون معها من أجل حرمان الفلسطينيين من قيام دولتهم".
كما كتب نائب رئيس شرطة دبي في "تويتر": "2037-2040..ما بين هذين التاريخين ستحل بإسرائيل كارثة مدمرة..هذا والله أعلم"، مضيفا: "لأن وعد الله في التوراة والإنجيل والقرآن يقترب، كما اتصوره".

وتابع: "إسرائيل بأفعالها الشنيعة ستوسع قاعدة الجهاد بين المسلمين عامة..وستذكرون ما اقوله لكم".
 

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