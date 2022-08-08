قيادي إماراتي يوجه دعوة للدول العربية التي لها علاقة مع إسرائيل: أعيدوا تقييم الموقف

الإثنين، 08-08-2022
01:08 م
وجه ضاحي خلفان
، نائب
رئيس شرطة دبي، دعوة إلى كل الدول العربية التي لها علاقات مع إسرائيل
.
وعلى حسابه في
"تويتر"، قال ضاحي خلفان
في سلسلة تغريدات: "دعوتي من القلب لكل
الدول العربية التي لها علاقات مع اسرائيل ان تجتمع لتقييم الموقف من جديد..على
اسرائيل ان تكون جادة في السلام والاحترام..وإلا فلا".
وأضاف خلفان :
"نؤيد ان تكون لنا علاقات مع اسرائيل، ولكن نرفص رفضا باتا أن تستمر هذه
العلاقة مع نكران اسرائيل لحق الشعب الفلسطين
ي في قيام دولته".
وأردف:
"يجب ألا تتاجر اسرائيل بعلاقات التعاون معها من أجل حرمان الفلسطين
يين من
قيام دولتهم".
كما كتب نائب رئيس
شرطة دبي في "تويتر": "2037-2040..ما بين هذين التاريخين ستحل
بإسرائيل
كارثة مدمرة..هذا والله أعلم"، مضيفا: "لأن وعد الله في
التوراة والإنجيل والقرآن يقترب، كما اتصوره".
وتابع: "إسرائيل
بأفعالها الشنيعة ستوسع قاعدة الجهاد بين المسلمين عامة..وستذكرون ما اقوله لكم".