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قوة خاصة إسرائيلية تصل لمكان جندي أسير في غزة فكانت المفاجأة (فيديو)

قوة خاصة إسرائيلية تصل لمكان جندي أسير في غزة فكانت المفاجأة (فيديو)

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سلاح استولى عليه مقاتلي القسام
الأحد، 10-12-2023 10:09 ص

 


كشفت حركة "حماس" تفاصيل عن عملية إفشال محاولة الجيش الإسرائيلي تحرير أحد الأسرى في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها : "إفشال كتائب القسام لمحاولة جيش الاحتلال الوصول إلى أحد الأسرى لديها، وإيقاع قوات الاحتلال بين قتيل وجريح، وردهم خائبين، يؤكد بسالة ويقظة مقاومتنا الباسلة وعلى رأسها كتائب القسام، وإصرارها على المضي في طريق تمريغ أنف هذا العدو المجرم بالتراب، وإفشال كل خططه وأهدافه في قطاع غزة".

 

وأضافت: "لقد استخدمت القوة الخاصة المهاجِمة سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، للتستر وراءها لتنفيذ هذه العملية الفاشلة، في مخالفة فاضحة للقوانين الدولية ترقى إلى جريمة حرب، ما يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة هذا الكيان الإرهابي على جرائمه".

 

وأشار البيان إلى أن "ما يتصوره الاحتلال عن إمكانية تحرير أسراه بطريق القيام بمغامرات غير محسوبة، يؤكد مجددا أنه لا يكترث لحياة الأسرى الصهاينة في غزة".

 

وفي وقت سابق، نشرت "كتائب القسام" فيديو لإفشال محاولة الجيش للوصول لجندي أسير في غزة، مما أدى لمقتله وعدد من أفراد القوة المهاجمة.

 

وقالت القناة 13 العبرية إن الجيش الإسرائيلي أقر بأن أحد الأسرى قتل خلال محاولة تخليصه في قطاع غزة.


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