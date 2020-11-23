قوات تيجراي تدمر مطار إثيوبيا

الإثنين، 23-11-2020
10:50 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وسائل إعلام
إثيوبية أن قوات إقليم تيجراي المتمردة دمرت مطار
في مدينة أكسوم تحت سيطرة الجيش
الإثيوبي .
و صرح زعيم الجبهة ،
دبرصيون جبراميكائيل ، لوكالة " رويترز " أن المهلة كانت ستارا من أجل
السماح للقوات الحكومية بإعادة تجميع صفوفها بعد الهزائم التي نالتها علي ثلاث
جبهات علي حسب وصفه .
وحتى الآن لم تظهر أي
ردود فورية علي تعليقات الطرف الآخر .
جدير بالذكر أن
القوات الإثيوبية أعلنت أمس أنها أصبحت علي بعد 97 كيلو متر من عاصمة إقليم تيجراي
مضيفة أنها سيطرت علي بلدة إيدجا هاموس الواقعة علي بعد 97 كيلو من ميكيلي عاصمة
تيجراي التي يسيطر عليها المتمردون .