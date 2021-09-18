قلم.. الاحتلال ينشر فيديو مفاجأة يكشف عن أدوات حفر نفق الأسرى

السبت، 18-09-2021
11:46 ص
نشرت هيئة البث الإسرائيلي “كان”، الجمعة، أول صور
لأدوات
الحفر التي استخدمها الأسرى
الفلسطينيون الستة الفارون من سجن جلبوع.
وأفادت
“كان” بأن الأدوات
كشف عنها محامي أحد الأسرى
، محمود العارضة، الذي تم القبض عليه من
جديد بعد الفرار في الناصرة، وكانت مخفية في أرضية الخلية.
وبحسب
ما نشرته “كان”، أظهرت الصورة استخدام الأسرى
لقلم لا يتجاوز طوله 15 سم ملحق به قطعة
معدنية، ورأس علاقة، بالإضافة لآلة معدنية على شكل حرف S يعتقد أنها تعود لقطعة من الأواني المعدنية.
وكان
العارضة أعلن الجمعة أنه من خطط لعملية الهروب
وقال: “فتحة الخروج من النفق
داخل الغرفة
نفذتها لوحدي وقد استخدمت بذلك برغيا حديديا كنت قد وجدته، وكان البرغي متينا الى حد
اختراق الحديد”. موضحا أنه كانت بحوزته أيضا قطعة معدنية من إحدى الخزائن في الغرفة
ساعدته في قص الصاج الذي يغطي حفرة المجاري.
وكان
6 أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع عبر نفق
لكن السلطات الإسرائيلية ألقت
لاحقا القبض على 4 منهم وتبحث عن أثنين آخرين.