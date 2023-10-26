قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.. كم وصل الآن؟

الخميس، 26-10-2023
01:34 م
قفز سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه في السوق السوداء، بينما استقر في البنوك والصرفات عند مستوياته المعتادة.
وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء
إلى 46 جنيها، تحت ضغط من عدم استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، خلافا لترقب المتعاملين خطوات حكومية نحو تعويم مرتقب للجنيه المصري أمام الدولار.
واستقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه في 37 بنكا عند أقل من 31 جنيها ليتسع الفارق بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى 15 جنيها.
يأتي ذلك بينما نجحت الحكومة المصرية في إصدار سندات باندا الدولية في السوق الصينية والتى تخصص لتمويل مشروعات بقيمة 3.5 مليار يوان صيني تعادل 500 مليون دولار.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري إن الهدف من طرح سندات باندا هو تنويع مصادر التمويل ودخول أسواق عالمية جديدة.
وقال وزير المالية إن الحكومة تعمل على مواجهة التغيرات المناخية والتوسع في العمل الأخضر ما يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة مهتمة بابتكار أدوات تمويل جديدة تتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية
سعر الدولار في السوق السوداء
؟
تراوح سعر الدولار السوق السوداء بين 43 جنيها و46 جنيها للدولار الوحد، وفق عدد من المتعاملين.
لماذا ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء
؟
جاء ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء
على خلفية قيود وضعها البنك المركزي المصري قبل أيام بشأن استخدام بطاقات الخصم والائتمان في التعاملات بالدولار.
واتسع الفارق بين سعر الدولار الرسمي و الدولار في السوق السوداء إلى 15 جنيها تقريبا، حيث يتداول الدولار في البنوك عند مستوى 31 جنيها.
سعر الدولار في مصر
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوياته السابقة 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.