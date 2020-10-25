الأحد 25 أكتوبر 2020
توقيت مصر 15:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

22 لاعبا بقائمة "الدراويش" استعدادا للزمالك بالدورى

بسبب " محامي خلع ".. جامعة القاهرة تكرم هاني رمزي

قفزة جديدة في الإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

"الجبلاية" : تكشف ممثل مصر بالبطولة العربية

تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

رد غريب من ابنة رجاء الجداوي عن الحشرات في قبر والدتها

البحرين تدين تفجير المركز التعليمي بأفغانستان

ضبط شعر طبيعي بملايين الجنيهات مع راكبة في مطار القاهرة

مطار فهد الدولي يحذر رواده من هذا الأمر

تخلص من كابوس " الكرش" بخطوات بسيطة

ADS
 

#كورونا

قفزة جديدة في الإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 25-10-2020 02:21 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت جامعة " جونز هوبكنز " الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثاني علي التوالي زيادة غير مسبوقة بأكثر من 80 ألف حالة في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس " كورونا " المستجد .
 وأشارت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة اليوم الأحد أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت 83718 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 83757 إصابة في اليوم السابق.
و أضافت أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 914 حالة وفاة جديدة، مقابل 943 وفاة الجمعة.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، ثمانية ملايين و578 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 224 ألفا 906 حالات وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.
 

إقرأ ايضا

ارشيفية

تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

ارشيفية

البحرين تدين تفجير المركز التعليمي بأفغانستان

مطار فهد الدولي

مطار فهد الدولي يحذر رواده من هذا الأمر

أخبار متعلقة

رئيس وزراء بريطانيا

جونسون يعلن استقالته لهذا السبب

ترامب

طبيب بـ«هارفارد» يكشف الدواء الذي يعالج ترامب من كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أستاذ أمراض باطنة يكشف: ترامب يعالج بـ"كوكتيل الأجسام المضادة"

ترامب

أول تغريدة لـ" ترامب" من داخل الحجر الصحي

ترامب

فريق طبي لن تتوقعه يعالج ترامب .. تعرف عليه

ترامب

هل يحذف ترامب من لائحة الانتخابات بعد إصابته بكورونا؟