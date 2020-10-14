قطعوا يديه وفقأوا عينيه.. جريمة الزرقاء بالأردن تهز العالم والملك يتدخل

استيقظ العالم على جريمة مروعة بحق طفل أردنى يبلغ من العمر 16 عامًا من عمره، بعد انتشار واسع لمقطع فيديو أظهر تعذيب الطفل بشكل وحشي بقطع يداه وفقأ عيناه على خلفية "ثأر" في مدينة الزرقاء بالأردن.

وبرز هاشتاج "جريمة الزرقاء" على محرك البحث جوجل من بين المواضيع الأكثر بحثا إلى جانب موقع التواصل الاجتماعي، في حين تدخل العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وفقا لتلفزيون المملكة الرسمي حيث "تابع تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الامن العام - قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظة، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة".

وأكد العاهل الأردني على "ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع"، موجها المعنيين بتوفير العلاج اللازم للفتى.

من جهته حذر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الاردني "الجميع من تداول او نشر او اعادة نشر الفيديو الذي ظهر خلاله ضحية الاعتداء في جريمة الزرقاء"، مؤكدا ان "نشر وتداول هذا الفيديو يوجب المساءلة القانونية لانتهاكه كافة القوانين الأعراف".