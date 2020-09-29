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قطر تنعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد
صباح الأحمد
 
الثلاثاء، 29-09-2020 05:38 م محمود ابو سعد
نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، قنا، بيان نعى من خلاله ، أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت الراحل.

وجاء نص البيان كالتالي، «ببالغ الحزن والأسى، ينعي أمير البلاد المفدي، المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. ‎
وأضاف،«‏إن "المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان قائدا عظيما وزعيما فذا اتسم بالحكمة والاعتدال وبعد النظر والرأي السديد، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار والتضامن ووحدة الصف العربي»
 

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