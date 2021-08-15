قطر تكشف حقيقة اقتحام قصر أمير البلاد

الأحد، 15-08-2021
06:24 م
علقت مسؤولة الاتصالات في دولة قطر، اليوم الأحد، على الأخبار
المنتشرة بشأن اقتحام قصر
أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في فرنسا وسرقة محتوياته.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن المسؤولة، قولها: إن “هذا
العقار ليس ملكًا لأمير قطر
، بل يعود لأفراد أسرة الأمير رئيس الوزراء السابق الشيخ
حمد بن جاسم آل ثاني”.
وكانت الوكالة ذكرت أن لصوصًا أحدهم مسلح اقتحموا ليل الخميس
الجمعة منزلًا واسعًا يملكه أحد أفراد أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مرتفعات
مدينة كان في فرنسا واستولوا على عدد من ساعات اليد الثمنية أخرى.
وأضاف الوكالة: أن “السرقة تمت بلا عنف”، موضحًا أن اللصوص
“لم يضعوا مسدسًا على رؤوس الأشخاص الذين كانوا موجودين في القصر
”، لكن هؤلاء “خضعوا
لأوامر (اللصوص) عندما رأوا السلاح”.