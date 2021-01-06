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قطر تكشف تفاصيل جديدة حول شروط المصالحة

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وزير خارجية قطر
 
الأربعاء، 06-01-2021 07:15 م محمد فضل - متابعات

كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن المصالحة الخليجية التي أنجزتها القمة الخليجية 41 في مدينة العلا بالسعودية.
وقال “آل ثاني” في تصريحات نقلتها قناة “الجزيرة” القطرية”: إن “الأزمة كانت وضعًا استثنائيًا لسنوات مضت والحل انتصار لمجلس التعاون الخليجي”.
وأضاف وزير الخارجية القطري: “اتفقنا (دول مجلس التعاون الخليجي) على مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي وقواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلًا”.
وأكد أن “أساسيات الاتفاق عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشؤونها أو تهديد أمن الإقليم، ولم يتم الاتفاق على نشر البيان ولكن فيه مبادئ أساسية تم توضيحها”.
 

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