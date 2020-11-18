"قرقاش" يوجه رسالة نارية بشأن ملك الأردن

الأربعاء، 18-11-2020
05:07 م
وجه وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش
، رسالة نارية بشأن انعقاد القمة البحرين
ية الأردنية الإماراتية في أبوظبي.
وكتب عبر تويتر إن هذه القمة "تجسيد للتشاور والتواصل العربي الذي نحرص عليه في الإمارات".
وجاء نص تغريدته كما يلي ""القمة البحرين
ية الأردنية الإماراتية في أبوظبي تجسيد للتشاور والتواصل العربي الذي نحرص عليه في الإمارات، وقناعتنا راسخة أن لقاء القادة وتداولهم لقضايا المنطقة بكل محبة وشفافية سبيلنا في تحصين المنطقة من خطوب المرحلة وتحدياتها، ولا بديل لنا من أخوة الموقف الواحد والمصير المشترك".