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"قرقاش" يوجه رسالة نارية بشأن ملك الأردن

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"قرقاش" يوجه رسالة نارية بشأن ملك الأردن
 
الأربعاء، 18-11-2020 05:07 م
وجه وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، رسالة نارية بشأن انعقاد القمة البحرينية الأردنية الإماراتية في أبوظبي.

وكتب عبر تويتر إن هذه القمة "تجسيد للتشاور والتواصل العربي الذي نحرص عليه في الإمارات".

وجاء نص تغريدته كما يلي ""القمة البحرينية الأردنية الإماراتية في أبوظبي تجسيد للتشاور والتواصل العربي الذي نحرص عليه في الإمارات، وقناعتنا راسخة أن لقاء القادة وتداولهم لقضايا المنطقة بكل محبة وشفافية سبيلنا في تحصين المنطقة من خطوب المرحلة وتحدياتها، ولا بديل لنا من أخوة الموقف الواحد والمصير المشترك".
 

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