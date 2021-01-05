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قرقاش: القمة الخليجية ستعيد وحدة الخليج

قرقاش
قرقاش
 
الثلاثاء، 05-01-2021 09:38 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية ، أنور قرقاش، أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي تنعقد اليوم الثلاثاء في السعودية ستعيد وحدة الخليج .
و أضاف في تغريدته علي " تويتر" :" نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمةقرقاش: القمة الخليجية ستعيد وحدة الخليج الخليجية.. أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح، لافتا إلي أن الاتفاق الذي أجراه وزير الخارجية الكويتي بفتح الأجواء و الحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر يعد إيذانا ببدء صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية الحالية من أي عوارض تشوبها ".
و أشار إلي أن أمير الكويت أجري اتصال هاتفي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان و أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، لافتا إلي أنه تم التأكيد علي حصر الجميع علي وحدة الصف ولم الشمل و جمع الكلمة .  
 

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