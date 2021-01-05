قرقاش: القمة الخليجية ستعيد وحدة الخليج

الثلاثاء، 05-01-2021
09:38 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد وزير الدولة
الإماراتي للشئون الخارجية ، أنور قرقاش
، أن قمة مجلس التعاون الخليج
ي التي تنعقد
اليوم الثلاثاء في السعودية ستعيد وحدة الخليج
.
و أضاف في تغريدته
علي " تويتر" :" نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمةقرقاش
: القمة الخليج
ية ستعيد وحدة الخليج الخليج
ية.. أمامنا
المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح، لافتا إلي أن الاتفاق الذي أجراه وزير
الخارجية الكويتي بفتح الأجواء و الحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر يعد
إيذانا ببدء صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية الحالية من أي عوارض تشوبها ".
و
أشار إلي أن أمير الكويت أجري اتصال هاتفي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن
سلمان و أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ، لافتا إلي أنه تم التأكيد علي حصر الجميع
علي وحدة الصف ولم الشمل و جمع الكلمة .