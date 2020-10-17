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قرار ملكي.. نبأ سار لجميع الوافدين إلى السعودية

السعودية
أرشيفية
 
السبت، 17-10-2020 12:59 م وكالات- الدويني فولي
زفت المملكة العربية السعودية نبأ سارا للوافدين، بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليًا لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى 31 أكتوبر الجاري. 


وجاء هذا القرار إنفاذًا للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ وأصدره  وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 )، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين -بإذن الله- وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونيًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تمديدها 28.884 تأشيرة.
 

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