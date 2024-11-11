قرار مفاجئ.. 3 شركات طيران أوروبية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

ألغت 3 شركات طيران أوروبية كبرى رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب تصاعد التوتر في المنطقة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

قالت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (أي تي إيه) إن جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل ستتوقف حتى 12 يناير حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم".

كانت شركة الخطوط الجوية الإيطالية ITA هي شركة الطيران الإيطالية الوحيدة التي تعمل بانتظام في إسرائيل.

كما مددت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" تعليق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 26 ديسمبر.

وكانت الخطوط الجوية الفرنسية قد ألغت رحلاتها في السابق بشكل أسبوعي، لكنها الآن أصدرت قرارا بتعليقها لمدة 45 يوما تقريبا.

وكانت شركة الطيران قد ألغت في البداية رحلاتها حتى 12 نوفمبر، لكنها قررت الآن تمديدها لفترة أطول.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليونانية "إيجيان إيرلاينز" أيضا أنها لن تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثالث من ديسمبر.

وفي الأيام الأخيرة، ألغت العديد من شركات الطيران الأوروبية الأخرى رحلاتها إلى إسرائيل أو مددت تعليقها بسبب تصاعد التوترات.

ألغت شركة الخطوط الجوية الإسبانية "إيبيريا" يوم الأربعاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية نوفمبر، في أعقاب هجوم صاروخي من لبنان سقط بالقرب من منطقة انتظار سيارات في مطار بن جوريون في تل أبيب.

بالإضافة إلى ذلك، ألغت الخطوط الجوية الأمريكية جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل من نظامها حتى سبتمبر 2025.

وألغت العديد من شركات الطيران الدولية الأخرى، بما في ذلك فيرجن ودلتا، رحلاتها إلى إسرائيل حتى ربيع عام 2025.