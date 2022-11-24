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قرار مفاجئ من شركة البيرة بسبب الكميات المكدسة بقطر بعد حظر بيعها

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البيرة
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الخميس، 24-11-2022 10:21 ص


بعد قرار قطر حظر بيع البيرة في ملاعب المونديال، أعلنت العلامة التجارية الشهيرة "بدويايزر" أنها ستمنح الدولة التي ستفوز بالبطولة كل كميات البيرة التي لم يتم بيعها في قطر بسبب الحظر.

يذكر أنه قبل يومين من حفل الافتتاح، تم إعلان حظر الكحول في محيط الملاعب وإزالة مراكز بيع البيرة حول الملاعب وحصرها فقط بمناطق المشجعين، ما أدى إل تكدس كميات كبيرة من منتجات الشركة.

وكتب حساب "بدويايزر" في تويتر: "يوم جديد، تغريدة جديدة، البلد الفائز سيحصل على البيرة، من سيكون؟".

ولم تحدد الشركة التفاصيل الخاصة بكيفية منح البيرة للبلد الفائز، لكنها قالت في بيان إن ثمة احتفال سيقام بهذا الشأن.

وكتبت في بيان لـ"سي أن أن" أنها "تريد نقل هذا الاحتفال من ملاعب كأس العالم إلى جماهير الدولة الفائزة".
 

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