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قرار مفاجئ من بشار الأسد

عا
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الخميس، 05-12-2024 10:42 ص

 

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا مفاجئاً يقضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 50%، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا)

ونقلت الوكالة عن بيان للرئاسة السورية قوله: "أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم / 28 / القاضي بإضافة نسبة 50 % إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية".

جاء ذلك تزامناً مع تواجد "الأسد" في روسيا، ووسط المعارك الشرسة التي تدور بين الجيش وقوات المعارضة السورية، وسط أنباء عن انشقاق عدد من منسوبي الجيش وانضامهم إلى قوات المعارضة.

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