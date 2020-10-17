قرار قوي تجاه إعلامية لبنانية بسبب صور خارجة بالكويت

السبت، 17-10-2020
08:51 م
الطيب حسين
قررت السلطات الكويت
ية إبعاد المذيعة اللبنانية، سازديل، بسبب صور خارجة
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وقالت الداخلية الكويت
ية إنها قررت إبعاد الإعلامية المذكورة للمصلحة العامة، بسبب قيامها بنشر صور لها بشكل "مبتذل ومسيء للآداب العامة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويت
ية، عن مصادر أمنية قولها إن "وزارة الداخلية أصدرت قرارها، اليوم"، موضحة أن "الصور التي تنشرها بشكل مبتذل ومسيء للآداب العامة هي السبب الرئيسي وراء ذلك الإبعاد".
وأشارت المصادر إلى أن "الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث الآداب) أحالت المذيعة إلى إدارة الإبعاد. وجرى حجز تذكرة لها على رحلة الخطوط الجوية الكويت
ية، المتجهة إلى بيروت".
وفجرت المذيعة اللبنانية سازديل، المُلقبة بـ"شبيهة كيم كارداشيان"، والتي تقدم برنامج "عالسيف" في قناة العدالة الكويت
ية، ضجة واسعة في الكويت
مؤخرا، بعد نشرها فيديوهات وصور "فاضحة"، صنفتها السلطات بالبلاد كمواد "مخلة بالآداب".