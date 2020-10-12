قرار قوي بشأن فصل الموظفين بالكويت

قرار قوي بشأن فصل الموظفين بالكويت

كشفت وزارة التربية في الكيوت اليوم الاثنين، عن إجراء فوري بفصل الموظف الذي ينقطع عن عمله 15 يوما متواصلة.



وقالت الوزارة إنه في هذ الحالة يُعتبر مستقيلا بحكم القانون.



وجاء ذلك في كتاب لمدير عام منطقة الجهراء التعليمية بالإنابة حمد السعيد عممه على مديري ومديرات المراحل التعليمية ورياض الأطفال.





ونص على: لوحظ انقطاع بعض الموظفين عن العمل لفترات طويلة ولا يقوم مركز العمل بإبلاغ قسم الإجازات والدوام إلا بعد فترة طويلة مما يؤدي إلى حصول الموظف على رواتب بدون وجه حق، وحيث ان المادة (34 من قرار مجلس الخدمة رقم (2006/41) بشأن قواعد وأحكام ضوابط العمل الرسمي تنص على انه إذا زاد الانقطاع عن يوم واحد فإنه يتعين على الموظف إخطار الإدارة التابع لها بأي وسيلة سواء بنفسه أو من ينوب عنه بالأسباب التي دعت إلى انقطاعه، حتى تكون الإدارة على علم بحالته أو حتى يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير عذره، على أن يوقف صرف مرتبه عند بلوغ انقطاعه المتصل 7 أيام، فإن زاد هذا الانقطاع عن 15 يوما، فإنه يعتبر مستقيلا بحكم القانون، لذا يرجی إبلاغ قسم الإجازات والدوام بانقطاع الموظف عند بلوغه سبعة أيام متصلة حتى يتم وقف راتبه وذلك للعلم والتقيد بذلك.



