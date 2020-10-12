الإثنين 12 أكتوبر 2020
توقيت مصر 21:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رعش يدعم رشا العبد الله.. ما القصة؟!

ماذا صنعت مدينة خليجية كي تظهر في لعبة فيفا؟

قرار قوي بشأن فصل الموظفين بالكويت

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن كورونا

المشدد 10 سنوات لإمام مسجد بتهمة "الشذوذ الجنسي"

فيديو للبرلمانية الكويتية صفاء الهاشم يثير جدلاً واسعاً

من هو مرشد الإخوان القادم؟

اكتشاف جديد.. اختبار كورونا تظهر نتائجه في 5 دقائق

بث مباشر.. مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري

ذبح خروف.. أول ظهور لـ هيا الشعيبي بعد الإفراج عنها

قرار قوي بشأن فصل الموظفين بالكويت

640x480
قرار قوي بشأن فصل الموظفين بالكويت
 
الإثنين، 12-10-2020 09:10 م الطيب حسين
كشفت وزارة التربية في الكيوت اليوم الاثنين، عن إجراء فوري بفصل الموظف الذي ينقطع عن عمله 15 يوما متواصلة.

وقالت الوزارة إنه في هذ الحالة يُعتبر مستقيلا بحكم القانون.

وجاء ذلك في كتاب لمدير عام منطقة الجهراء التعليمية بالإنابة حمد السعيد عممه على مديري ومديرات المراحل التعليمية ورياض الأطفال.


ونص على: لوحظ انقطاع بعض الموظفين عن العمل لفترات طويلة ولا يقوم مركز العمل بإبلاغ قسم الإجازات والدوام إلا بعد فترة طويلة مما يؤدي إلى حصول الموظف على رواتب بدون وجه حق، وحيث ان المادة (34 من قرار مجلس الخدمة رقم (2006/41) بشأن قواعد وأحكام ضوابط العمل الرسمي تنص على انه إذا زاد الانقطاع عن يوم واحد فإنه يتعين على الموظف إخطار الإدارة التابع لها بأي وسيلة سواء بنفسه أو من ينوب عنه بالأسباب التي دعت إلى انقطاعه، حتى تكون الإدارة على علم بحالته أو حتى يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير عذره، على أن يوقف صرف مرتبه عند بلوغ انقطاعه المتصل 7 أيام، فإن زاد هذا الانقطاع عن 15 يوما، فإنه يعتبر مستقيلا بحكم القانون، لذا يرجی إبلاغ قسم الإجازات والدوام بانقطاع الموظف عند بلوغه سبعة أيام متصلة حتى يتم وقف راتبه وذلك للعلم والتقيد بذلك.

 

إقرأ ايضا

122405

ماذا صنعت مدينة خليجية كي تظهر في لعبة فيفا؟

corona-virus-getty

نحو 28 ألف إصابة بكورونا في إسبانيا خلال 24 ساعة

البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم

فيديو للبرلمانية الكويتية صفاء الهاشم يثير جدلاً واسعاً

أخبار متعلقة

أمير الكويت

أسرار إنسانية في حياة أمير الكويت الراحل .. لم يكن ينام لسبب غريب .. وأحب أغاني هذه المطربة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

​بومبيو: أمير الكويت الراحل له دورًا محوريًا في بناء السلام بالخليج

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

في بيان رسمي.. الكويت: حضور جنازة الشيخ صباح الأحمد لأقربائه فقط

الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح

جثمات الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت يصل من الولايات المتحدة

1

لأول مرة.. صور نادرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر

small_2020-09-29-5c8ff75e9d

83 عامًا.. ما لا تعرفه عن أمير الكويت الجديد