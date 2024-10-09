قرار فرنسي بطرد ومنع دخول عمر بن لادن إليها لأي سبب من الأسباب





أصدر جهاز القضاء الفرنسي، حكماً بحق عمر بن لادن نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن يقضي بمغادرته البلاد، لنشره "تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي عام 2023 تمجّد الإرهاب.

ووقع وزير الداخلية حظراً يمنع بموجبه عمر بن لادن "من العودة إلى فرنسا لأي سبب من الأسباب"، بحسب فرانس 24.

وكان عمر بن لادن قد ترك والده وهو في التاسعة عشرة من عمره للعيش في نورماندي في شمال فرنسا منذ عام 2016.

من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايّو الثلاثاء، أن منشورات عمر بن لادن نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على مواقع التواصل الاجتماعي تقف وراء صدور قرار من السلطات القضائية الفرنسية يقضي بمغادرته البلاد.

وأضاف أن عمر بن لادن كان يعيش في مقاطعة أورن في نورماندي كزوج لمواطنة بريطانية.

وأوضح الوزير أنه وقّع حظراً يمنع بموجبه عمر بن لادن "من العودة إلى فرنسا لأي سبب من الأسباب" من دون الخوض في التفاصيل.