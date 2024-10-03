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قرار غير متوقع.. وزير خارجية لبنان يفجر مفاجأة عن حسن نصرالله قبل اغتياله

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الخميس، 03-10-2024 10:30 ص

 

أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أن الأمين لـ حزب الله السيد حسن نصر الله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، قبل أيام قليلة من اغتياله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت الدعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة 3 أسابيع جاءت من الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء آخرين، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع الإعلامية كريستيان أمانبور بثت الأربعاء على شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قال حبيب : "لقد وافق (نصر الله). وافق".

وأضاف: "اتفقنا تماما وافق لبنان على وقف إطلاق النار لكن بالتشاور مع حزب الله تشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع حزب الله وأبلغنا الأميركيين والفرنسيين بما حدث وأخبرونا أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق أيضا على البيان الذي أصدره الرئيسان بايدن وماكرون".

وختم : وزير الخارجية اللبناني أن كبير مستشاري البيت الأبيض آموس هوكشتاين كان من المقرر أن يذهب إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار.

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