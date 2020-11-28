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قرار غامض من البنتاجون : تحريك حاملات الطائرات العسكرية إلي الخليج

حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز"
حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز"
 
السبت، 28-11-2020 09:25 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " أمر لقيادة العمليات البحرية بإعادة تحريك مجموعة حاملات الطائرات " يو إس إس نيميتز " إلي داخل مياه الخليج العربي .
و أضاف مسئول عسكري أمريكي في تصريحات صحفية  أن  مجموعة " نيميتز " تتألف من حاملة طائرات وقطع مدمرات و إنزال و تدخل ، وقامت بمناورات حربية من قاعدة جوام الأمريكية غرب المحيط الهادئ وقد أعطيت الأوامر بالعودة إلي مياه الخليج من دون توضيح الأسباب .
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تحريك قاذفات جوية من نوع بي 52 إلي المنطقة .
 

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