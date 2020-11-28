قرار غامض من البنتاجون : تحريك حاملات الطائرات العسكرية إلي الخليج
حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز"
السبت، 28-11-202009:25 صمتابعات- أمينة عبد العال
أصدر وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " أمر لقيادة العمليات
البحرية بإعادة تحريك مجموعة حاملات الطائرات " يو إس إس نيميتز " إلي
داخل مياه الخليج العربي .
و أضاف مسئول عسكري أمريكي في تصريحات صحفية أن مجموعة " نيميتز " تتألف من حاملة
طائرات وقطع مدمرات و إنزال و تدخل ، وقامت بمناورات حربية من قاعدة جوام
الأمريكية غرب المحيط الهادئ وقد أعطيت الأوامر بالعودة إلي مياه الخليج من دون
توضيح الأسباب .
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تحريك قاذفات جوية من نوع بي
52 إلي المنطقة .