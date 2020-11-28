قرار غامض من البنتاجون : تحريك حاملات الطائرات العسكرية إلي الخليج

حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز"

أصدر وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " أمر لقيادة العمليات البحرية بإعادة تحريك مجموعة حاملات الطائرات " يو إس إس نيميتز " إلي داخل مياه الخليج العربي .

و أضاف مسئول عسكري أمريكي في تصريحات صحفية أن مجموعة " نيميتز " تتألف من حاملة طائرات وقطع مدمرات و إنزال و تدخل ، وقامت بمناورات حربية من قاعدة جوام الأمريكية غرب المحيط الهادئ وقد أعطيت الأوامر بالعودة إلي مياه الخليج من دون توضيح الأسباب .

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تحريك قاذفات جوية من نوع بي 52 إلي المنطقة .