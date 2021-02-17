الأربعاء 17 فبراير 2021
توقيت مصر 22:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار عاجل وهام من أمير الكويت

تفاصيل اجتماع سري للسفير الإيراني "حسن أيرلو" مع قيادات حوثية

بث مباشر مشاهدة الزمالك والإسماعيلي فى الدورى الممتاز

عماد الدين أديب يوجه رسالة للشامتين في شقيقه

بعد الحادث.. تعليق ناري من عماد أديب للشامتين في شقيقه

حفظ القرآن وسجله بصوته كصدقة جارية.. مالاتعرفه عن عثمان محمد علي

الدعاة الجدد وتصدر التريند (تقرير)

شاهد.. "خناقة" على"تركة و "ميراث" البدرلي فرغلي

منطقة بالسعودية تسجل نصف إصابات كورونا

ذهبت لإيقاظ ابنها فوجدته ميتًا فسقطت جثة بجواره

ADS
 

قرار عاجل وهام من أمير الكويت

05-10-20-565023216
قرار عاجل وهام من أمير الكويت
 
الأربعاء، 17-02-2021 09:26 م الطيب حسين
أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت قرارًا بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر.

وجاء القرار اعتبارا من الغد تزامنًا مع إجراءات للتصدي لفيروس كورونا المستجد.


 

إقرأ ايضا

17516103_303

تفاصيل اجتماع سري للسفير الإيراني "حسن أيرلو" مع قيادات حوثية

ارشيفية

الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من هذا الأمر

الملك سلمان وولي العهد

رسالة عاجلة من الملك سلمن وولي العهد إلي رئيس جامبيا

أخبار متعلقة

5fcb67164c59b758de1a6883

مصر تبعث رسالة خطية لأمير الكويت

download

قرار عاجل من الإمارات بعد تعليق السعودية دخول مواطنيها لأراضيها

السير توم

رحيل بطل بريطانيا

144786116_429269568311665_4165297231763907403_n

وزارة الصحة السعودية تحذر من أمر خطير يهدد العالم

ارشيفية

منظمة الصحة العالمية أخيرا.. تزور سوق " ووهان "

ارشيفية

5 دول تحظرها ألمانيا.. تعرف عليها