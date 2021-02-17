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قرار عاجل وهام من أمير الكويت
قرار عاجل وهام من أمير الكويت
الأربعاء، 17-02-2021
09:26 م
الطيب حسين
أصدر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،
أمير الكويت
قرارًا بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر.
وجاء القرار اعتبارا من الغد تزامنًا مع إجراءات للتصدي لفيروس
كورونا
المستجد.
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مجلس الأمة الكويتي
أمير الكويت
كورونا
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