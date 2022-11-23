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قرار عاجل من ولي العهد السعودي بشأن ياسر الشهراني

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اصابة ياسر الشهراني
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الأربعاء، 23-11-2022 09:27 ص

أمر ولي العهد السعودي الأمير  محمد بن سلمان بنقل اللاعب ياسر الشهراني بشكل عاجل على متن طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا بعد إصابته «بكسر في الفك وعظام الوجه الأيسر» خلال مباراة السعودية والأرجنتين، إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو ما لم يجد الفريق الطبي ضرورة للعلاج في ألمانيا وتم نقله للعلاج في أحد مستشفيات قطر.

وكان ياسر الشهراني قد تعرض لإصابة قوية للغاية خلال المباراة اليوم الثلاثاء إثر اصطدامه بشكل مباشر في الحارس محمد العويس.

وأفادت تقارير صحفية سعودية أنه «بعد إجراء الأشعة تبين إصابة ياسر الشهراني بكسر في الفك وعظام الوجه الأيسر وأنه يحتاج لتدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي».

وأجرى الجهاز الفني تبديلا بنزول اللاعب محمد البريك بدلا من ياسر الشهراني، ونجح المنتخب السعودي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

ونجح المنتخب السعودي في قلب تأخره بهدف أمام الأرجنتين إلى الفوز بهدفين، حيث تقدم التانجو بهدف حمل توقيع نجمه ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل للأخضر في الدقيقة 48، وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديدة رائعة في الدقيقة 53.
 

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