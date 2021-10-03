قرار عاجل من سلطنة عمان بعد تطورات إعصار شاهين

الأحد، 03-10-2021
10:54 ص
أعلنت إدارة مطارات سلطنة عمان
اليوم الأحد، تأجيل
جميع الرحلات
من وإلى مطار مسقط الدولي إلى المساء أو حتى إشعار آخر جراء الأحوال الجوية.
وقالت مطارات عمان
في تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر:
“نود التنبيه إلى أن كل الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي قد تم تأجيل
ها وإعادة جدولتها
إلى وقت لاحق مساء اليوم أو حتى إشعار آخر وذلك تجنباً لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير
المباشر للأنواء المناخية على سير العمليات في المطار”.
وتخضع السلطنة حاليا لتأثير العاصفة المدارية “شاهين” وأصدرت
تحذيرات للمواطنين أمس واليوم بهذا الشأن.