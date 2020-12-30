الأربعاء، 30-12-2020
10:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ، دونالد ترامب
، أمرا تنفيذيا
بعنوان " حماية المستثمرين الأمريكيين من المساهمة في تمويل الجيش الصين
ي ،
مما دفع وزارتا الخارجية و الخزانة الأمريكيتين بالتحذير من تبعات مساهمة
المستثمرين الأمريكيين في شركات تابعة جزئيا أو كليا للجيش الصين
ي .
ويعتبر القرار حلقة أخري ضمن السياسة التي تنتهجها واشنطن ضد بكين والتي
تتهمها بممارسة أنشطة اقتصادية غير شرعية كانتهاك حقوق الملكية والتلاعب بقيمة
عملتها ، إلي جانب ذلك فإن إدارة ترامب
تتهم الصين
بالمسئولية عن تفشي فيروس
" كورونا " ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أكدت الباحثة في العلاقات الددولية ،منيرفا دياز ، أن العلاقات الصين
ية
الأمريكية في أسوأ أحوالها بالفعل ، لافتة إلي أن ذلك بسبب الضرر الذي ألحقته
إدارة ترامب
بالحكومة الصين
ية بعدما انسحبت من مؤسسات واتفاقيات كانت تخدم مصالح
الحزب الشيوعي الصين
ي فقط .
جدير بالذكر أن بعض الخبراء توقعوا تغيير في النهج الأمريكي ضد الصين
مع
وصول الرئيس المنتخب جو بايدن
إلي السلطة .