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قرار عاجل من الملك سلمان بشان تركيا

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قرار عاجل من الملك سلمان بشان تركيا
 
الجمعة، 06-11-2020 07:18 م الطيب حسين
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارًا عاجلًا بشأن تقديم مساعدات لتركيا جراء الزلزال الذي هز بحر إيجة مؤخرًا.


ووجه العالهل السعودي مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، بإرسال مساعدات طبية وإنسانية عاجلة لمتضرري الزلزال في تركيا.


وأشارت مصادر سعودية إلى أن "مبادرة العاهل السعودي تأتي لمساعدة الأشقاء في تركيا، جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجة مؤخرا، مخلفا أضرارا مادية بالغة بولاية إزمير".


وأضافت المصادر أن "هذا يأتي أيضا، انطلاقا من حرص الملك سلمان على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب بخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن".

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر بحر إيجة يوم الجمعة الماضي، وطال مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير، التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.
 

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